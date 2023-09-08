центр бесплатного лечения наркотической, алкогольной и игровой зависимости

Позвоните и получите консультацию по вопросам реабилитации, лечения наркомании, алкоголизма, игромании.

"На шаг впереди" - сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Добровольное восстановительное сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ"

Социальная реабилитация: помощь алкоголикам, наркоманам, игроманам.

Добровольное восстановительное сообщество "НА ШАГ ВПЕРЕДИ"

Дом помощи для наркоманов, алкоголиков, игроманов. Москва, Московская область, Тверь и вся Россия!

Помогаем зависимым и их родственникам!

Более 10 лет помогаем людям в трудных ситуациях со всей России

Центр восстановления наркозависимых, алкоголиков, игроманов

бесплатный христианский ребцентр для наркозависимых алкоголиков

ДВС "Трезвая жизнь" 

сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Анонимная помощь алкоголикам и  наркозависимым и их родственникам в Москве и Московской области

Добровольное восстановительное сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" - это анонимный Центр помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (в том числе для наркозависимых, алкоголиков, людей с игровой зависимостью) и их родственников из Москвы, Московской области и других регионов России.

Добро пожаловать к нам

Наши двери открыты для вас

Если вы устали от переживаний и не знаете, что делать, обязательно позвоните нам.

 

Мы вам поможем!

 

Телефоны помощи при алкоголизме, наркомании, лудомании:

 

7(977) 402-07-32
7(980) 446-23-67

Мы открыли новый филиал на природе в Тверской области

 

В программе восстановления: баня, рыбалка, походы за грибами и ягодами, труд на своей земле, разведение домашней птицы, скота и многие другие прелести жизни в деревне!


Наша миссия - дать людям возможность измениться.
НАША МИССИЯ - КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ (БИОЛОГИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ СФЕР) ЗАВИСИМОГО.  

В сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" приезжают со всех регионов России

 

Задача нашей команды - предоставить возможность и условия алкоголикам, наркоманам, игроманам, людям без определенного места жительства изменить свою жизнь, справиться с той сложной ситуацией, в которую они попали. 

Вся помощь у нас на 100% анонимная.

 

Мы поможем родственникам обрести надежду и правильно настроить близкого человека на то, чтобы он захотел вернуться к трезвому образу жизни!

Мы готовы вам помочь прямо сейчас!

 

Многие люди ни с кем не говорили о том, что их родственник алкоголик или наркоман, никогда не просили о помощи...

 

Многие зависимые не знают, как начать лечение, как выбрать реабилитационный центр помощи алкоголикам и наркозависимым...

 

Вы можете позвонить и просто "поговорить по душам", спросить совет...

 

ТЕЛЕФОН ПОМОЩИ АЛКОГОЛИКАМ И НАРКОЗАВИСИМЫМ:

Вам трудно говорить? 

Напишите нам письмо:

Обратная связь

Ваше письмо отправлено, мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!

Добровольное восстановительное сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ"

 

Мы оказываем содействие в восстановлении людей, страдающих алкогольной, наркотической, игровой или иной формой зависимости.

 

 Пребывание у нас добровольное и анонимное.  

 

Программа и сроки восстановления, подбираются индивидуально зависимости от состояния зависимого!

#ON-LINE. Новости сообщества

 

Интересное и важное из жизни сообщества, истории выпускников и многое другое. 

Все простенько и со вкусом...

Встреча в Калуге - проект

Встреча в Калуге - проект "Новое Начало" с 18 по 20 августа 2023 г.

8 сентября 2023 #On-line | Наши новости
В этом году с 18 по 20 августа 2023 г. приехало более 250 человек.
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Концерт легендарной группы

Концерт легендарной группы "Божья коровка"

5 декабря 2022 #On-line | Наши новости
ДВС "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" ездил на концерт легендарной группы "Божья коровка"
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День рождения Василия и Сергея

День рождения Василия и Сергея

8 мая 2022 #On-line | Наши новости
Отмечали в ДВС Обухово, Московской области!
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День рождения Ивана

День рождения Ивана

14 марта 2022 #On-line | Наши новости
Отметили всем ДВС Московской области!
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Элементы социальной реабилитации и адаптации зависимых

 

Чем занимаются ребята нашего сообщества? Живут!

 ... и работают над своим характером, привычками, поведением.

Рыбалка, походы в лес на природу | Элементы программы восстановления

Рыбалка, походы в лес

Пока горит костер и варится уха у мужчин есть возможность честно поговорить друг с другом, поделиться своими переживаниями, сомнениями. Именно на рыба...
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Работы на приусадебном участке - часть программы социального восстановления зависимых людей

Работы на приусадебном участке

Когда бывшие алко и наркозависимые ребята и девушки видят, что они могут вырастить хорошие плоды (или достичь какой-то другой цели) их самооценка возр...
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Прогулки в лес за грибами

Прогулки в лес за грибами

На природе появляется уникальная возможность отвлечься от суеты и спокойно провести день один на один со своими мыслями, природой.
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Участие в волонтерском движении «ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ»

Выпускники центра помощи зависимым, участники восстановительного сообщества вместе с волонтерами еженедельно кормят бездомных, привозят им одежду.
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Мужское общение

Мужское общение

Мужские группы общения всесторонне поддерживают участников сообщества, помогают окрепнуть морально и духовно.
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Групповые занятия

Групповые занятия

Тематические занятия проходят каждую неделю. В это время у нас есть возможность открыто говорить о наших проблемах и способах их решения.
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На чем основана наша помощь зависимым людям

Комплексное ВСЕСТОРОННЕЕ восстановление

Этапы восстановления

Шаг за шагом к трезвой жизни

1 этап

Преодоление кризиса

Алкоголик или наркозависимый приезжает в восстановительное сообщество. Здесь его окружат заботой, помогут адаптироваться в Доме.

 

Задача первого этапа - вернуть человека в устойчивое трезвое состояние, помочь справиться с "ломками", душевной пустотой, возвратить веру в счастливое будущее.

 

Четкий распорядок дня, полноценное и сбалансированное питание, групповые и индивидуальные занятия, вовлеченность всех участников сообщества в восстановительные мероприятия помогают вернуть внутреннее равновесие и преодолеть кризис.

2 этап

Работа над собой

На этом этапе зависимые начинают осознавать, что для успешной реабилитации необходимо потрудиться над своим поведением, характером.


Задача следующего этапа - мотивировать участников сообщества на личностный рост. Через осознание ошибок прошлого, своей неправильной реакции на события в жизни приходит желание изменить свой характер.


Сотрудники и волонтеры нашего сообщества для зависимых людей создают оптимальные условия для того, чтобы каждый участник сообщества от всего сердца захотел научиться жить трезвой жизнью.

3 этап

Возвращение

Для успешного возвращения в общество и семью нужно "освежить" некоторые жизненные навыки. Это процесс адаптации.

 

Задача 3 этапа - помочь нашим подопечным плавно адаптироваться к новой жизни в обществе. Правильно проведенная адаптация поможет избежать срывов.

 

"Выпускники" после программы продолжают дружить семьями, вместе реализуют бизнес-идеи, вместе отдыхают. Многие начинают волонтерскую деятельность.

Благодарности родственников и коллег

  • Когда мы узнали о наркотической зависимости сына - это был шок. Денег на лечение не было. Слава Богу, что в сообществе "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" предусмотрена анонимная бесплатная помощь наркозависимым из Москвы и Московской области.
    Елена
    Пенсионерка
  • Мой муж проходил программу восстановления от наркотической зависимости. Он не употребляет наркотики уже более 6 лет. Я благодарю всех тех людей, которые помогали мужу в непростое для него время.
    Наталья
    Фермер
  • В Москве и Московской области становится все больше молодых солевых наркоманов. Центр помощи наркозависимым центра "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" взялся помогать этим людям. Мы рады, что можем вместе с вами делаем это сложное дело.
    Благотворительный фонд "Возрождение"
    команда волонтеров
  • Мой сын был наркоманом, 5 лет "сидел на героине", полный курс социальной реабилитации прошел со второго раза... Был срыв... Я видела, как ему было сложно, как он цеплялся за прошлое... Летом в 2019 году будет 5 лет, как уже живет трезвой жизнью. Всем огромное спасибо!
    Галина
    швея

Видео отзывы выпускников

 Артем. 34 года. Бывший наркозависимый
  Светлана. 31 год. Бывшая алкозависимая