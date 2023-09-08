Позвоните и получите консультацию по вопросам реабилитации, лечения наркомании, алкоголизма, игромании.
"На шаг впереди" - сообщество помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Добровольное восстановительное сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ"
Добровольное восстановительное сообщество "НА ШАГ ВПЕРЕДИ"
Помогаем зависимым и их родственникам!
Более 10 лет помогаем людям в трудных ситуациях со всей России
Добровольное восстановительное сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" - это анонимный Центр помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию (в том числе для наркозависимых, алкоголиков, людей с игровой зависимостью) и их родственников из Москвы, Московской области и других регионов России.
Если вы устали от переживаний и не знаете, что делать, обязательно позвоните нам.
Мы вам поможем!
В программе восстановления: баня, рыбалка, походы за грибами и ягодами, труд на своей земле, разведение домашней птицы, скота и многие другие прелести жизни в деревне!
Задача нашей команды - предоставить возможность и условия алкоголикам, наркоманам, игроманам, людям без определенного места жительства изменить свою жизнь, справиться с той сложной ситуацией, в которую они попали.
Вся помощь у нас на 100% анонимная.
Мы поможем родственникам обрести надежду и правильно настроить близкого человека на то, чтобы он захотел вернуться к трезвому образу жизни!
Многие люди ни с кем не говорили о том, что их родственник алкоголик или наркоман, никогда не просили о помощи...
Многие зависимые не знают, как начать лечение, как выбрать реабилитационный центр помощи алкоголикам и наркозависимым...
Ваше письмо отправлено, мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки!
Мы оказываем содействие в восстановлении людей, страдающих алкогольной, наркотической, игровой или иной формой зависимости.
Пребывание у нас добровольное и анонимное.
Программа и сроки восстановления, подбираются индивидуально зависимости от состояния зависимого!
Интересное и важное из жизни сообщества, истории выпускников и многое другое.
Все простенько и со вкусом...
Чем занимаются ребята нашего сообщества? Живут!
... и работают над своим характером, привычками, поведением.
Алкоголик или наркозависимый приезжает в восстановительное сообщество. Здесь его окружат заботой, помогут адаптироваться в Доме.
Задача первого этапа - вернуть человека в устойчивое трезвое состояние, помочь справиться с "ломками", душевной пустотой, возвратить веру в счастливое будущее.
Четкий распорядок дня, полноценное и сбалансированное питание, групповые и индивидуальные занятия, вовлеченность всех участников сообщества в восстановительные мероприятия помогают вернуть внутреннее равновесие и преодолеть кризис.
На этом этапе зависимые начинают осознавать, что для успешной реабилитации необходимо потрудиться над своим поведением, характером.
Задача следующего этапа - мотивировать участников сообщества на личностный рост. Через осознание ошибок прошлого, своей неправильной реакции на события в жизни приходит желание изменить свой характер.
Сотрудники и волонтеры нашего сообщества для зависимых людей создают оптимальные условия для того, чтобы каждый участник сообщества от всего сердца захотел научиться жить трезвой жизнью.
Для успешного возвращения в общество и семью нужно "освежить" некоторые жизненные навыки. Это процесс адаптации.
Задача 3 этапа - помочь нашим подопечным плавно адаптироваться к новой жизни в обществе. Правильно проведенная адаптация поможет избежать срывов.
"Выпускники" после программы продолжают дружить семьями, вместе реализуют бизнес-идеи, вместе отдыхают. Многие начинают волонтерскую деятельность.