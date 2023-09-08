В сообщество "ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ" приезжают со всех регионов России

Задача нашей команды - предоставить возможность и условия алкоголикам, наркоманам, игроманам, людям без определенного места жительства изменить свою жизнь, справиться с той сложной ситуацией, в которую они попали.

Вся помощь у нас на 100% анонимная.

Мы поможем родственникам обрести надежду и правильно настроить близкого человека на то, чтобы он захотел вернуться к трезвому образу жизни!